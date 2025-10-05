La memoria come resistenza ai venti di guerra | Filippo Paziente presenta il suo nuovo libro alla Biblioteca Marilia Bonincontro

Venerdì 10 ottobre, alle ore 18, alla Biblioteca "Marilia Bonincontro" di Chieti – affidata dal Comune alla Società Chieti Solidale – si terrà la presentazione del nuovo libro dello storico teatino Filippo Paziente, dal titolo "Pagine di storia e di cronaca (2018-2024) – La storia raccontata sui.

