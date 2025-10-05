La marea di Roma | Siamo un milione stop al genocidio

Tanti giovani in piazza: un serpentone lungo chilometri. Poi spuntano gli incappucciati, ma i manifestanti li isolano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

marea roma siamo milioneMarea pro-Pal invade Roma, gli organizzatori: 'Siamo un milione' - Nel tardo pomeriggio si è staccato un gruppo di alcune centinaia di incappucciati, deviato il percorso per avvicinarsi ai palazzi istituzionali: scontri, barricate, cassonetti in fiamme e anche un'aut ... Lo riporta ansa.it

marea roma siamo milioneManifestazione a Roma, marea umana per Gaza: “Siamo un milione, la Flotilla non è finita” - Una manifestante è stata soccorsa e portata via in ambulanza dopo le tensioni a Roma avvenuti durante il corteo pro Pal. Riporta ilfattoquotidiano.it

