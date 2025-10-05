La marea di Roma | Siamo un milione stop al genocidio

Tanti giovani in piazza: un serpentone lungo chilometri. Poi spuntano gli incappucciati, ma i manifestanti li isolano. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La marea di Roma: “Siamo un milione, stop al genocidio”

In questa notizia si parla di: marea - roma

Corteo a Roma per Gaza, le immagini dall’alto della marea umana: il video

Gaza, una marea di persone sfilano per il corteo a Roma. Gli organizzatori: «Siamo un milione»

Una marea umana a Roma per Gaza: "Siamo un milione"

Una marea #proPal alla #manifestazione di #Roma, in serata la #guerriglia. Un milione di persone, secondo gli organizzatori, ha preso parte alla manifestazione di oggi pro #Palestina di Roma, al termine sono scoppiati tafferugli e scontri con le forze dell'or - X Vai su X

4 ottobre 2025 - Roma è marea 01 Il corteo nazionale per la Palestina indetto da movimenti, associazioni e sindacati parte da Porta San Paolo a Roma (Cecilia Fabiano, LaPresse) 02 Una bandiera palestinese gigante attraversa viale Aventino verso il Coloss - facebook.com Vai su Facebook

Marea pro-Pal invade Roma, gli organizzatori: 'Siamo un milione' - Nel tardo pomeriggio si è staccato un gruppo di alcune centinaia di incappucciati, deviato il percorso per avvicinarsi ai palazzi istituzionali: scontri, barricate, cassonetti in fiamme e anche un'aut ... Lo riporta ansa.it

Manifestazione a Roma, marea umana per Gaza: “Siamo un milione, la Flotilla non è finita” - Una manifestante è stata soccorsa e portata via in ambulanza dopo le tensioni a Roma avvenuti durante il corteo pro Pal. Riporta ilfattoquotidiano.it