La Maison Arabe a Marrakech | esperienze di benessere e cucina moresca
PRIMA DI PARTIRE per il deserto di Agafay o di salire sulla catena montuosa dell’Atlante, prima di perdersi nella medina o cenare su un rooftop con vista sui tetti di Marrakech e sui suoi minareti, conviene chiudersi in una stanza calda, piena di vapore. Spogliarsi e lasciarsi pulire ed esfoliare, massaggiare dai piedi alla testa, capelli compresi, con sapone nero, argilla e olio di argan. Il primo accesso al mondo marocchino dovrebbe avvenire tra le strette e umidissime pareti di marmo di un hammam. Quello che ci ha accolto, si trova in un lussuoso riad-hotel della medina, La Maison Arabe by Cenizaro. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: maison - arabe
La Maison des Delices - facebook.com Vai su Facebook
Soggiorno romantico a Marrakech: scopri il pacchetto esclusivo di La Maison Arabe - La Maison Arabe si trova a pochi passi dalla celebre Piazza Jemaa el Fna, dove la vita si anima tra luci e suoni. gaeta.it scrive
Cenizaro Hotels acquisisce La Maison Arabe di Marrakech - La Maison Arabe di Marrakech, acquisita di recente da Cenizaro Hotels & Resorts si aggiunge alle proprietà del gruppo, segnandone un'ulteriore espansione in Nord Africa che si andrà ad ampliare ... Si legge su italiaatavola.net