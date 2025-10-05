PRIMA DI PARTIRE per il deserto di Agafay o di salire sulla catena montuosa dell’Atlante, prima di perdersi nella medina o cenare su un rooftop con vista sui tetti di Marrakech e sui suoi minareti, conviene chiudersi in una stanza calda, piena di vapore. Spogliarsi e lasciarsi pulire ed esfoliare, massaggiare dai piedi alla testa, capelli compresi, con sapone nero, argilla e olio di argan. Il primo accesso al mondo marocchino dovrebbe avvenire tra le strette e umidissime pareti di marmo di un hammam. Quello che ci ha accolto, si trova in un lussuoso riad-hotel della medina, La Maison Arabe by Cenizaro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La Maison Arabe a Marrakech: esperienze di benessere e cucina moresca