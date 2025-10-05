la maglieria cambia forma e va a riscaldare anche scarpe e borse

B asta con pelle e camoscio, la nuova tendenza per scarpe e borse Autunno-Inverno 20252026 elegge la lana come nuova texture. Effetti di lavorazioni a mano, tricot, melange e a coste i mpazzano in passerella e in boutique. Il risultato finale? Caldo e morbido. Scarpe bicolore: come abbinare le décolleté di tendenza X La maglieria nella stagione invernale va a scaldare il mondo degli accessori, lo stile varia dal boho al country, con accenni anche sportivi e classici. Leggi anche › Successo garantito. Come indossare i mocassini nell’Autunno 2025 › Ispirazione biker addio. La giacca di pelle dell’Autunno 2025 si scopre sofisticata e femminile Borse e scarpe in lana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

