La maglieria cambia forma E va a riscaldare anche scarpe e borse
B asta con pelle e camoscio, la nuova tendenza per scarpe e borse Autunno-Inverno 20252026 elegge la lana come nuova texture. Effetti di lavorazioni a mano, tricot, melange e a coste i mpazzano in passerella e in boutique. Il risultato finale? Caldo e morbido. Scarpe bicolore: come abbinare le décolleté di tendenza X La maglieria nella stagione invernale va a scaldare il mondo degli accessori, lo stile varia dal boho al country, con accenni anche sportivi e classici. Leggi anche › Successo garantito. Come indossare i mocassini nell’Autunno 2025 › Ispirazione biker addio. La giacca di pelle dell’Autunno 2025 si scopre sofisticata e femminile Borse e scarpe in lana. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: maglieria - cambia
Le giornate si accorciano, l’aria si rinfresca e… il look cambia! È il momento di layer leggeri: giacche morbide, maglie avvolgenti, jeans a vita alta e sneakers versatili. Perfetti da mattina a sera, ideali per affrontare i primi freddi con stile! Ti aspettiamo in Via C - facebook.com Vai su Facebook
Ogni anno la stessa storia: compri la maglia, lui cambia squadra. Ceres ha deciso di fare qualcosa con l'iniziativa "Levatelo dalle spalle", trasformando la delusione in creatività grazie ad una pezza adesiva per coprire il nome del calciatore - X Vai su X
La maglieria cambia forma. E va a “riscaldare” anche scarpe e borse - Inverno gli accessori non sono solo in pelle ma anche in lana, maglieria e tricot ... iodonna.it scrive