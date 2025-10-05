Tempo di lettura: 3 minuti Diciotto equipaggi, venti mongolfiere, quattro i Paesi di provenienza oltre all’Italia: Belgio, Spagna, Lituania e Francia. Sono questi i numeri principali della XXVII edizione del Raduno delle mongolfiere in programma dal 9 al 12 ottobre prossimi sui cieli di Fragneto Monforte. Oltre ai meravigliosi palloni gonfiabili colorati spazio all’arte, alla cultura, all’artigianato, nonchè a spettacoli di musica itinerante e fuochi pirotecnici. Ci saranno Radio Ibiza e Radio Company ad intrattenere chi vorrà essere a Fragneto Tra le novità di questa XXVI Edizione, il “1° Grand Prix Fragneto”, dedicato ai migliori piloti e team partecipanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La magia delle mongolfiere a Fragneto con equipaggi provenienti da tanti paesi del mondo