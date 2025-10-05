La madre di Valeria Marini attacca la figlia | L' ho rincorsa per 30 anni Cerno | Lo hai scelto tu

A Domenica In si parla di rapporti tra genitori e figli, condotto da Mara Venier affiancata dal direttore del Tempo Tommaso Cerno, con ospiti Corinne Clery, Gianna Orru (madre di Valeria Marini), Luca Barbareschi e la psicologa Maria Rita Parsi. Corinne Clery attacca il proprio figlio, che si è rivoltato contro di lei, e Cerno parla di «ingratitudine» da parte del ragazzo. Gianna Orru invece torna sui rapporti tesissimi con la figlia Valeria. «Io ho dato tantissimo ai miei figli e poi, quando erano più grandi, con il padre che aveva più soldi.» ha lamentato la donna. «Sì, è successo qualcosa che io non dirò mai, certe cose non le dico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La madre di Valeria Marini attacca la figlia: "L'ho rincorsa per 30 anni". Cerno: Lo hai scelto tu"

