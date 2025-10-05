La lunga infanzia – Una storia di formazione in chiave gotica

Se per alcuni l’ingresso nell’età adulta è il compimento di un percorso lento e graduale, per altri può avvenire in modo brusco e traumatico, difficile da affrontare. Il concetto del percorso di formazione è stato trattato innumerevoli volte in letteratura, ma le storie più interessanti riescono ad affrontare il tema in modo originale, come nel caso di La lunga infanzia, un fumetto pubblicato da Tunué e già vincitore del Premio Solinas per la miglior sceneggiatura. Giovanni De Feo scrive infatti un racconto tra il realistico e il fantastico, dalle atmosfere gotiche, rese in maniera eccellente dalle tavole di Sara Forbicini. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

