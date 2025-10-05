La lettera del sindaco | Doposcuola chiuso siamo rammaricati

"Abbiamo fatto pagare l’Imu al Pd per il Parco San Rocco, allo stesso modo la chiediamo alla Parrocchia. Siamo collaborativi ma rigorosi con tutti". Così il sindaco Marcello Moretti in una lunghissima lettera aperta si rivolge a don Fernando Borciani. E ribadisce che per avere i 60mila euro di arretrati ricorrerà in Cassazione: "Non possiamo fermarci al giudizio del secondo grado, pena il rischio di essere accusati di danno erariale. La legge ci obbliga ad arrivare fino all’ultimo grado di giudizio". Al sacerdote chiede di riaprire gli spazi oggetto di contesa: "La legge non vi impone di chiudere gli spazi al teatro e alle squadre sportive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lettera del sindaco: "Doposcuola chiuso, siamo rammaricati"

In questa notizia si parla di: lettera - sindaco

Lettera aperta al Sig. Sindaco Lepore

Dopo la morte di Giovanni, la lettera del sindaco di Villafranca: «Eri speciale. Cari ragazzi fate attenzione, siete speranza e futuro»

Per lei un mazzo di fiori e una lettera firmata dal sindaco. Claudia festeggia 100 anni all’istituto Maccolini

Radio 24. . La notizia più rilevante di queste ore è che il Sindaco di Gaza City e il capo della Camera di Commercio di Gaza hanno scritto una lettera a Donald Trump specificando che i gazawi non sostengono più Hamas. Una novità importante che arriva alla - facebook.com Vai su Facebook

Orvieto, lettera aperta del sindaco Tardani: «Città merita un racconto che guarda avanti» - X Vai su X

Lettera anonima al sindaco. Lui la diffonde e dice "non replico" - Certo, non è una cosa frequente, tanto meno a Urbino; e ancor meno frequente è il fatto che si decida poi di ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Livorno, lettera con foto di proiettili al sindaco Nogarin: “Autorizza la discarica” - Inquietante episodio questa mattina a Livorno dove all'ufficio dell'amministrazione comunale è arrivata una lettera di minacce, con tanto di foto di proiettili, destinata al sindaco Filippo Nogarin ... Secondo fanpage.it