La Lancia Delta S4 spenta dal telefono di Gianni Agnelli

Tra il 1984 e il 1985 Miki Biasion ha contribuito attivamente, testandola a lungo, allo sviluppo della potentissima Lancia Delta S4 del Gruppo B. La vettura da corsa ideata da Claudio Lombardi era in fase di test quando un giorno Gianni Agnelli, accompagnato da Cesare Fiorio, voleva vederla in azione. Peccato che la Delta non aveva intenzione di accendersi. Il racconto inedito del campione del Mondo 1988 e 1989 al RallyLegend 2025 di San Marino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Lancia Delta S4 spenta dal telefono di Gianni Agnelli

Terlizzi (Bari), tre ciclisti travolti e uccisi da una Lancia Delta sulla provinciale 231, ferito il conducente dopo schianto contro guardrail

I tre ciclisti travolti e uccisi a Terlizzi: «La Lancia Delta andava a 150 all'ora». Il sopravvissuto: «I miei amici sono volati in aria»

All'asta una rara Lancia Delta HF Integrale 'Martini Speciale' del 1992, unico esemplare nero, appartenuta a una celebrità della musica.

Due miti, una sola auto: Lancia Delta di Vasco Rossi all'asta

Claudio Lombardi è morto, addio al genio che 'invento' la Lancia Delta S4 - Claudio Lombardi, ingegnere chiave nel motorsport tra Lancia, Ferrari e Superbike, è scomparso a 83 anni lasciando un'eredità inarrivabile. Da auto.everyeye.it

Addio ingegner Lombardi - Ieri, 2 ottobre 2025, si è spenta una leggenda del motorsport: l’ingegner Claudio Lombardi. Secondo msn.com