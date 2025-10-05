La Juvecaserta batte Ravenna e incassa la terza vittoria consecutiva

Today.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Paperdi Juvecaserta conquista il terzo successo stagionale battendo in casa l'OraSì Ravenna con il punteggio di 80-72. Anche questa volta la compagine bianconera è uscita fuori alla distanza rimontando un'avversaria ostica e chiudendo i giochi con un ottimo quarto periodo. Top scorer. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: juvecaserta - batte

La Juvecaserta batte Jesi nell'esordio al PalaPiccolo

juvecaserta batte ravenna incassaSerie B – Caserta cala il tris e batte Ravenna - La Paperdi Juvecaserta conquista il terzo successo stagionale battendo in casa l'OraSì Ravenna con il punteggio di 80- Segnala basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Juvecaserta Batte Ravenna Incassa