La guerra totale Presadiretta torna con una puntata speciale dedicata al conflitto in Medio Oriente L’anticipazione

Presadiretta segue le conseguenze giudiziarie di quello che è stato definito “il primo genocidio in diretta streaming della storia”. La al Jazeera investigative Unit rivela i crimini di guerra commessi dai soldati israeliani a Gaza, molto spesso, filmati e diffusi sui social dai soldati stessi che dimostrano con prove inconfutabili diverse violazioni del diritto internazionale: omicidi a sangue freddo, demolizione sistematica di interi quartieri, saccheggi e distruzione. Nella puntata “La guerra totale”, in onda domenica 5 ottobre alle 20.30 su Rai 3 la trasmissione mostra le testimonianze dall’interno di Gaza, grazie al racconto del giornalista palestinese Al Hassan Selmi; un’inchiesta sulla fame come arma di guerra e sul sistema per la distribuzione di cibo; le parole degli ebrei israeliani che, seppur minoranza nel paese, accusano il premier Netanyahu di pulizia etnica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

