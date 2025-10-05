La guerra e il dolore di Corinne Clery per il figlio Alexandre | Mi ha tradita umiliata mettendo in vendita la mia casa

Corinne Clery  aveva solo 17 anni quando, nel 1967, sposò il conduttore radiofonico  Hubert Wayaffe. Corinne Clery  diventò mamma, a 19 anni, del figlio Alexandre. Purtroppo la relazione tra Corinne e il marito entrò in crisi già dopo un anno, l’uomo le avrebbe addirittura chiesto di scegliere tra lui e suo figlio: “ Sono stata una mamma bambina, non avevo neanche 19 anni quando ho avuto mio figlio. Ho vissuto un anno con mio marito, non aveva questi grandi sentimenti verso mio figlio. Ho dovuto scegliere tra mio figlio e mio marito e ho scelto mio figlio. Ho dovuto fare tutto da sola e avevo tante responsabilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

