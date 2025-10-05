La guerra dei like contro la Palestina | mille in piazza per la pace milioni online a criticare

Ad Avellino, un migliaio di persone è sceso in strada per dire che la pace non è un’utopia, ma un dovere. Hanno sfilato con bandiere palestinesi, slogan contro la guerra, qualche tamburo e molta speranza. Un cartello scritto a mano, tenuto da una ragazza, recitava: «Aprite sti occhi!». Tutto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

