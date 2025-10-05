La guardia medica è chiusa e i soccorsi arrivano dopo 30 minuti Nanni muore a 46 anni | Non c'era nessuno

Nanni Mereu è morto a 46 anni per un infarto ad Aritzo, in provincia di Nuoro: si è sentito male ma la guardia medica era chiusa e i soccorsi sono arrivati dopo 30 minuti e senza medici. Polemiche: "Una vergogna esponenziale, dramma dei nostri tempi". 🔗 Leggi su Fanpage.it