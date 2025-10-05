La grande stagione del Palaffari Torna il Forum Risk in sanità

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autunno porta con sé la stagione delle grandi fiere. Sta per tornare il Forum Risk Management in Sanità. Dal 25 al 28 novembre Arezzo ospiterà la ventesima edizione di uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al confronto sulle prospettive del sistema sanitario. Sono attesi oltre 1.200 relatori per discutere temi di governance, ricerca, innovazione e politiche sanitarie, con l’intento di elaborare raccomandazioni da sottoporre a Parlamento, Governo e Regioni. L’iniziativa riunirà istituzioni, professionisti, società scientifiche e imprese per discutere le criticità attuali e le opportunità di sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la grande stagione del palaffari torna il forum risk in sanit224

© Lanazione.it - La grande stagione del Palaffari. Torna il Forum Risk in sanità

In questa notizia si parla di: grande - stagione

Foundation stagione 3 svela un grande colpo di scena della stagione 1

Il rookie evita il grande problema della nona stagione di 9-1-1 ma non per sempre

Criminal minds evolution stagione 4 e il grande problema dell’unsub

grande stagione palaffari tornaLa grande stagione del Palaffari. Torna il Forum Risk in sanità - Dal 15 al 16 novembre torna Passioni, dall’1 al 4 novembre "La Cittadella del gusto". Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grande Stagione Palaffari Torna