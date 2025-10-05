La grande stagione del Palaffari Torna il Forum Risk in sanità

L’autunno porta con sé la stagione delle grandi fiere. Sta per tornare il Forum Risk Management in Sanità. Dal 25 al 28 novembre Arezzo ospiterà la ventesima edizione di uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al confronto sulle prospettive del sistema sanitario. Sono attesi oltre 1.200 relatori per discutere temi di governance, ricerca, innovazione e politiche sanitarie, con l’intento di elaborare raccomandazioni da sottoporre a Parlamento, Governo e Regioni. L’iniziativa riunirà istituzioni, professionisti, società scientifiche e imprese per discutere le criticità attuali e le opportunità di sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

