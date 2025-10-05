La grande stagione del Palaffari Torna il Forum Risk in sanità
L’autunno porta con sé la stagione delle grandi fiere. Sta per tornare il Forum Risk Management in Sanità. Dal 25 al 28 novembre Arezzo ospiterà la ventesima edizione di uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al confronto sulle prospettive del sistema sanitario. Sono attesi oltre 1.200 relatori per discutere temi di governance, ricerca, innovazione e politiche sanitarie, con l’intento di elaborare raccomandazioni da sottoporre a Parlamento, Governo e Regioni. L’iniziativa riunirà istituzioni, professionisti, società scientifiche e imprese per discutere le criticità attuali e le opportunità di sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Arianna Meloni a Vibo: "La nostra sfida per aprire una nuova stagione di governo regionale": "In queste ultime ore lanciamo la nostra sfida per il governo regionale che aprirà una grande stagione, continuando quel percorso iniziato con Roberto Occhiuto, fatto
La grande stagione teatrale del Flavio Vespasiano rilanciata dai quotidiani locali. Da quest'anno salgono a sette gli spettacoli con un cartellone ricco, vario e di grande qualità, negli autori e negli interpreti.
La grande stagione del Palaffari. Torna il Forum Risk in sanità - Dal 15 al 16 novembre torna Passioni, dall'1 al 4 novembre "La Cittadella del gusto".