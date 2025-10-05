Al netto delle spranghe sequestrate, dei carteloni antisemiti sul 7 ottobre che associano la parola Resistenza ai ricordi degli anni Trenta del secolo scorso, la fiumana di ProPal a San Giovanni in Laterano pecca di due difetti. Il primo avrebbe dovuto sventolare la bandiera israeliana al fianco di quella palestinese, se è vero (ma io so che non è vero) che chi strumentalizza quella piazza per un tornaconto politico che non verrà ha paura dei «due popoli e due Stati» perché Hamas di Stato ne vuole uno solo. E perché l'Islam radicale sta dietro a questa propaganda al punto da aver trasformato il popolo ebraico nel suo premier Bibi Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La gran propal dei due popoli e due Stati. L'editoriale di Cerno