La gran propal dei due popoli e due Stati L' editoriale di Cerno
Al netto delle spranghe sequestrate, dei carteloni antisemiti sul 7 ottobre che associano la parola Resistenza ai ricordi degli anni Trenta del secolo scorso, la fiumana di ProPal a San Giovanni in Laterano pecca di due difetti. Il primo avrebbe dovuto sventolare la bandiera israeliana al fianco di quella palestinese, se è vero (ma io so che non è vero) che chi strumentalizza quella piazza per un tornaconto politico che non verrà ha paura dei «due popoli e due Stati» perché Hamas di Stato ne vuole uno solo. E perché l'Islam radicale sta dietro a questa propaganda al punto da aver trasformato il popolo ebraico nel suo premier Bibi Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Vuelta, i proPal invadono la Gran Via di Madrid: ciclisti fermi
Due fiumi di manifestanti ProPal, uno partito dalla stazione ferroviaria di Mestre e l'altro da campo Santa Margherita a Venezia, in marcia verso il ponte della Libertà nel giorno del grande sciopero, venerdì 3 ottobre, a sostegno della popolazione di Gaza.
Non adoperarsi per la soluzione ‘due popoli due Stati’ implica una colpevole assenza di volontà politica - Nel 1948, in una celebre lettera alla redazione del New York Times, 28 intellettuali ebrei fra cui Albert Einstein e Hannah Arendt avevano messo in guardia sulla deriva fascista imposta dal futuro ... Si legge su ilfattoquotidiano.it