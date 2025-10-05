La gran propal dei due popoli e due Stati L' editoriale di Cerno

Iltempo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al netto delle spranghe sequestrate, dei carteloni antisemiti sul 7 ottobre che associano la parola Resistenza ai ricordi degli anni Trenta del secolo scorso, la fiumana di ProPal a San Giovanni in Laterano pecca di due difetti. Il primo avrebbe dovuto sventolare la bandiera israeliana al fianco di quella palestinese, se è vero (ma io so che non è vero) che chi strumentalizza quella piazza per un tornaconto politico che non verrà ha paura dei «due popoli e due Stati» perché Hamas di Stato ne vuole uno solo. E perché l'Islam radicale sta dietro a questa propaganda al punto da aver trasformato il popolo ebraico nel suo premier Bibi Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la gran propal dei due popoli e due stati l editoriale di cerno

© Iltempo.it - La gran propal dei due popoli e due Stati. L'editoriale di Cerno

In questa notizia si parla di: gran - propal

Vuelta, i proPal invadono la Gran Via di Madrid: ciclisti fermi

gran propal due popoliLa gran propal dei due popoli e due Stati - Al netto delle spranghe sequestrate, dei carteloni antisemiti sul 7 ottobre che associano la parola Resistenza ai ricordi degli anni Trenta del ... Riporta iltempo.it

Non adoperarsi per la soluzione ‘due popoli due Stati’ implica una colpevole assenza di volontà politica - Nel 1948, in una celebre lettera alla redazione del New York Times, 28 intellettuali ebrei fra cui Albert Einstein e Hannah Arendt avevano messo in guardia sulla deriva fascista imposta dal futuro ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Gran Propal Due Popoli