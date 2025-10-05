La giunta parte in tour nelle frazioni per discutere del prossimo bilancio
A tu per tu con il bilancio. L’amministrazione comunale di Castel Maggiore ha organizzato una serie di incontri pubblici, che si svolgeranno tra il 7 e l’11 ottobre con la partecipazione del sindaco Luca Vignoli e della giunta, per far conoscere le risorse finanziarie a disposizione della collettività, capirne l’utilizzo, raccogliere le esigenze del territorio e dei cittadini perché possano trovare riscontro nei conti del Comune. "L’autunno è tempo di bilancio – dice il primo cittadino –: è infatti in questo periodo dell’anno che si costruisce il bilancio di previsione dell’anno successivo. Per realizzare le opere pubbliche ed erogare servizi è necessario fare una programmazione finanziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giunta - parte
L'assessora all'Urbanistica sullo strappo in Giunta: "Resistenze da una sola parte politica"
Giunta in porto la Ocean Viking: parte lo sbarco dei 16 migranti
«Giunta Ghinelli investa in manutenzione o si faccia da parte: noi ci siamo con le nostre proposte»
La giunta approva il documento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il sindaco: «Primo passo per favorire la fruizione degli spazi pubblici da parte delle categorie svantaggiate» - facebook.com Vai su Facebook
Guardate questo video. Il sindaco di Reggio Emilia dice tutti i “comandamenti giusti”: “Israele non ha giustificazioni”, “il genocidio”, ecc. Poi commette il peccato capitale, e per giunta proprio accanto alla Gran Sacerdotessa. Dice - tenetevi forte - che Hamas de - X Vai su X
La giunta parte in tour nelle frazioni per discutere del prossimo bilancio - L’amministrazione comunale di Castel Maggiore ha organizzato una serie di incontri pubblici, che si svolgeranno tra il 7 e l’11 ottobre con la partecipazione del sindaco L ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Sindaco ’a domicilio’: riparte il tour della giunta nelle frazioni - Sindaco e giunta di Barberino Tavarnelle tornano nelle frazioni. Da msn.com