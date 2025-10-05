La giunta parte in tour nelle frazioni per discutere del prossimo bilancio

A tu per tu con il bilancio. L’amministrazione comunale di Castel Maggiore ha organizzato una serie di incontri pubblici, che si svolgeranno tra il 7 e l’11 ottobre con la partecipazione del sindaco Luca Vignoli e della giunta, per far conoscere le risorse finanziarie a disposizione della collettività, capirne l’utilizzo, raccogliere le esigenze del territorio e dei cittadini perché possano trovare riscontro nei conti del Comune. "L’autunno è tempo di bilancio – dice il primo cittadino –: è infatti in questo periodo dell’anno che si costruisce il bilancio di previsione dell’anno successivo. Per realizzare le opere pubbliche ed erogare servizi è necessario fare una programmazione finanziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

