LA GIORNATA Ok negli anticipi Mestre e Scafati Riflettori oggi su Bologna e Verona
Coi successi casalinghi della Gemini Mestre sulla Sella Cento (78-70 il finale, Mvp il solito Keshawn Curry con 16 punti e 7 assist, oltre ad un monumentale Aromando da 17+9 rimbalzi) e di Scafati contro l’Urania Milano 100-87 è iniziata la terza giornata del campionato di serie A2. Le due formazioni finora imbattute, Torino e Brindisi, affrontano rispettivamente Pistoia in casa e Livorno in trasferta per due sfide decisamente insidiose. Guardando apoi lle big del campionato, fari puntati sul PalaDozza, dove la Fortitudo ospita Cividale per una gara dura tra due dei coach più esperti del torneo, nell’ordine Attilio Caja e Stefano Pillastrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: giornata - anticipi
Serie C, calendario anticipi-posticipi 1ª-7ª giornata: la data di Novara-Inter U23!
Inter U23, ecco il calendario: anticipi e posticipo fino alla 7a giornata
Fantacalcio, 3 indicazioni dagli anticipi della 1a giornata: possono svoltarvi le aste
Serie D: otto anticipi per la sesta giornata, in campo il 4 e 5 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
#SerieAFutsal KINTO, anticipi seconda giornata: LIVE e DIRETTE YOUTUBE. Sky Match a Catania: c'è Covei MetaCatania Bricocity-Ecocity Futsal Genzano http://calcioa5live.com/?com=articolo&id=140431… #Calcioa5Live - X Vai su X
Anticipi e posticipi Serie A, il calendario fino alla 12ª giornata: le date da Lazio-Roma a Inter-Milan - Sabato 18 ottobre 2025, ore 15. Si legge su fanpage.it
Dal Torino al Napoli: anticipi e posticipi dell’Atalanta fino alla 12^ giornata - La Lega Serie A ha reso noto anticipi e posticipi delle partite che si giocheranno dalla quarta alla dodicesima giornata comprese. Si legge su bergamonews.it