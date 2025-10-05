La Gioielleria Fioravanti compie 70 anni di ’servizio’

"Il nostro è un lavoro ampio, a 360 gradi, ma che sotto molteplici aspetti è rimasto fedele alla tradizione: può capitare magari di lavorare su un orologio di cento anni fa con gli stessi metodi che utilizzava mio nonno Abramo, e di dover sistemare subito dopo uno smartwatch" dice David Milani, che da 22 anni (gli ultimi quattro dei quali insieme alla moglie Beatrice Vinattieri) porta avanti insieme alla madre Fiorella Fioravanti l’ormai "storico" negozio di famiglia di via Attilio Spano. La Gioielleria Fioravanti compie settant’anni: era il 1955 quando Abramo Fioravanti, detto "Abramino" avviò l’attività insieme alla moglie Tosca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Gioielleria Fioravanti compie 70 anni di ’servizio’

In questa notizia si parla di: gioielleria - fioravanti

