La frana di Castelpoggio Cronoprogramma dei lavori

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La frana che ha isolato Noceto e Castelpoggio è tornata all’attenzione del consiglio comunale con un’interrogazione del consigliere della lista Ferri Filippo Mirabella. Una serie di domande per mettere in evidenza i disagi che i residenti sono costretti a vivere da quando lo smottamento ha isolato le due frazioni. Intanto martedì alle 9,30 gli abitanti di Noceto e Castelpoggio saranno a Massa nel palazzo della Provincia, competente per la strada franata, per vedere con i propri occhi il progetto di rispristino stradale e di messa in sicurezza del versante interessato dalla frana. I lavori dovrebbero procedere nelle prossime settimane con la creazione di un senso unico alternato, che, condizioni meteo permettendo, dovrebbe durare circa due mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

