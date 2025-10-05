Lunedì 6 ottobre Enver e le altre donne raccontano a Bahar tutto quello che è successo e il motivo per cui le hanno tenuto nascosto del ritorno di Sarp, sperando che lei potesse perdonarli, ma Bahar, profondamente delusa, dice loro di non volerli più vedere. Martedì 7 ottobre Intanto, Sarp chiede aiuto a Munir per proteggere Bahar e i bambini dagli uomini di Nezir che li stanno sorvegliando, poi confessa a Piril che Sirin lo tiene in pugno perché è in possesso di foto compromettenti. Ceyda ha un colloquio con Jale e la donna le offre una possibilità come baby-sitter di Bora. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - La forza di una donna trame dal 6 all’11 Ottobre 2025