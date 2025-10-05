La forza di una donna anticipazioni del 6 ottobre | Bahar è furiosa riuscirà a perdonare?

Nelle anticipazioni de La forza di una donna del 6 ottobre, Bahar affronta il ritorno di Sarp e deve decidere se perdonare chi le ha nascosto la verità, mentre nuove tensioni e misteri scuotono la sua vita Il ritorno di Sarp ha fatto saltare tutti gli equilibri ne La forza di una donna, la serie turca in onda tutti i giorni alle 16.00 (e il sabato alle 14.20) su Canale 5. Stando alle anticipazioni della puntata di lunedì 6 ottobre Bahar, ferita dalla menzogna più dolorosa, dovrà decidere se dare ascolto alle spiegazioni di chi le ha taciuto la verità per molto tempo. Perdonare, però, non è così semplice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

