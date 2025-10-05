La forza di una donna anticipazioni dal 6 al 10 ottobre | Bahar scopre la verità su Sarp

Superguidatv.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi colpi di scena ci attendono nella tredicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 6 al 10 ottobre? Riflettori puntati su Bahar, che scoprirà finalmente la verità su Sarp. La sua reazione non sarà però quella che ci aspettavamo. Scopriamo insieme le trame settimanali. Kadin – La forza di una donna, trame al 10 ottobre. Enver e le altre donne decidono finalmente di raccontare a Bahar tutta la verità sul ritorno di Sarp e sul motivo per cui hanno scelto di tenerla all’oscuro, sperando nella sua comprensione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

la forza di una donna anticipazioni dal 6 al 10 ottobre bahar scopre la verit224 su sarp

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: Bahar scopre la verità su Sarp

In questa notizia si parla di: forza - donna

La forza di una donna: trama della nuova serie turca emozionante

La forza di una donna anticipazioni 16 luglio: Doruk salva Bahar dal carcere!

La forza di una donna, Bahar indaga su Sarp: la suocera Jülide scompare

forza donna anticipazioni 6La Forza di una Donna, anticipazioni dal 6 all’11 ottobre 2025: Arif rapito e picchiato dai nemici di Sarp - Le trame degli episodi de La Forza di una Donna in onda su Canale 5 da lunedì 6 a sabato 11 ottobre 2025. Da davidemaggio.it

forza donna anticipazioni 6La forza di una donna, anticipazioni dal 6 all'11 ottobre: Kara viene rapito - Nella puntata precedente de La forza di una donna, andata in onda sabato 4 ottobre, il ritorno di Sarp ha gettato Bahar e i suoi figli nel caos. Come scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Forza Donna Anticipazioni 6