Firenze, 4 ottobre 2025 - Torna a Firenze venerdì pomeriggio 10, alle 16 (e non alle 17 come precedentemente annunciato), e sabato mattina 11 ottobre, dalle 9.45, il convegno “La forza degli anni”, proposto dalla Comunità di Sant’Egidio di Firenze in collaborazione con la Basilica di San Lorenzo, dove si svolgeranno gli incontri. “La forza degli anni” è nato dal desiderio di dare voce pubblicamente a chi è avanti negli anni nella consapevolezza che per affrontare i nodi del presente e provare a dare risposte, sia necessario ascoltare la voce di chi ha affrontato con responsabilità gli anni vissuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 'La forza degli anni' a Firenze venerdì 10 e sabato 11 ottobre