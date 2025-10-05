La Fortitudo trionfa in volata | Sarto-Sorokas fanno volare l' Aquila con Cividale

Bologna, 5 ottobre 2025 – Se da un lato prosegue incessante la maledizione degli infortuni della Fortitudo, con Valerio Mazzola ad aggiungersi nel fine settimana ai lungodegenti Simon Anumba e Lorenzo Benvenuti, dall’altro c’è una squadra di spirito e difesa che sa gettare 10 cuori oltre l’ostacolo. Così la Effe piega Cividale in volata 81-78 e incamera il quarto punto in campionato di A2 preparandosi al meglio al primo infrasettimanale della stagione: mercoledì alle 20,30 si andrà a Treviglio contro l’Urania Milano, mentre domenica alle 18 si tornerà al PalaDozza contro Pesaro. Nella serata degli ex Deshawn Freeman (applauditissimo dal suo ex pubblico e out per uno pneumotorace), Alessandro Amici, Martino Mastellari e Stefano Pillastrini, e al cospetto del nuovo coach della Nazionale Luca Banchi (giunto al PalaDozza per sondare gli U21 Leonardo Marangon e Francesco Ferrari), il clima è surreale come quello di una settimana fa, quando l’assenza della Fossa dei Leoni nei primi 10’ per la protesta contro il protocollo, aveva già lasciato il ‘ Madison ’ sguarnito di musicalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

