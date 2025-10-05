La Fondazione Sabe per l’arte propone il confronto di stili tra Alice Padovani e Laura Renna
Si riapre alle donne la Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna che, per la terza mostra annuale, propone il confronto di stili tra Alice Padovani e Laura Renna, con due modi diversi di reinventare la tecnica del mosaico. Per la prima volta insieme in una doppia personale, intitolata non a caso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
