La Fondazione Sabe per l’arte propone il confronto di stili tra Alice Padovani e Laura Renna

5 ott 2025

Si riapre alle donne la Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna che, per la terza mostra annuale, propone il confronto di stili tra Alice Padovani e Laura Renna, con due modi diversi di reinventare la tecnica del mosaico. Per la prima volta insieme in una doppia personale, intitolata non a caso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

