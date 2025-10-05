La Fiorentina conferma Pioli che parla di Europa anche se è terz'ultimo | Non siamo così lontani…

Stefano Pioli non è preoccupato per la Fiorentina: "Solo i risultati sono negativi, tutto il resto mi dà conforto, oggi abbiamo giocato meglio della Roma. Anche se la classifica dice che siamo sotto, non mi vedo lontanissimo dall'Europa". Una fiducia che la società ha ribadito al tecnico, allontanando le voci di un possibile esonero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

