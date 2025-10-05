La Fiorentina attende la Roma | una prova che vale il primo posto

Nonostante la sconfitta contro il Lille, la Roma è chiamata a ripartire con il botto fin da subito. I giallorossi infatti, oggi alle ore 15:00, avranno una sfida tutt'altro che semplice contro una squadra che, fino a questo momento, ha deluso le aspettative, ovvero la Fiorentina. La Viola fino ad ora ha collezionato solamente 3 punti in 5 gare disputate, ma la squadra di Gasperini dovrà stare attenta a non sottovalutare la partita. Pioli, del resto, è costretto a rialzare la testa per non rischiare di lasciare la panchina della Fiore anzitempo. La difficoltà più grande di questa partita sta nell'aspetto mentale, soprattutto dei singoli.

Fiorentina-Roma: Dovbyk c’è, Dybala torna tra i convocati. Angeliño ko, a sinistra si scalda Rensch - L’obiettivo è allontanare i fantasmi della gara col Lille e riprendere il cammino in campionato per chiudere in testa alla classifica prima della pausa. Lo riporta ilmessaggero.it

Roma, Mourinho: 'La Fiorentina è la prova che il livello del campionato è cambiato' - Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina: 'Tutto è andato molto veloce, quando ti senti pronto per lavorare e a tuo agio il tempo vola. calciomercato.com scrive