la filarmonica della scala omaggia brahms

È uno dei concerti più attesi della stagione 20252026, e la inaugura nel migliore dei modi: domani – al teatro Comunale Claudio Abbado, alle 18 – sarà a Ferrara Musica la Filarmonica della Scala, che torna nella città estense dopo due anni, diretta da Michele Mariotti, tra i più importanti direttori d’orchestra della scena internazionale, per un programma che accosta due brani molto celebri: la Quarta Sinfonia di Brahms e il Secondo Concerto per violino e orchestra ‘La campanella’ di Paganini, che verrà interpretato da Giuseppe Gibboni, primo violinista a riportare all’Italia il Premio Paganini, nel 2021, dopo ben 24 anni, e già ospite di Ferrara Musica nel 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
