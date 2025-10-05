La Ferrari di Villeneuve e la 2CV hippie auto da vedere
Oltre alla mostra Ritorno al Futuro, aperta al pubblico il 1° ottobre con la DeLorean Dmc-12 del celebre film, sono più di 200 le vetture in esposizione al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Qui una selezione di alcuni dei veicoli più significativi, compresa qualche monoposto storica di Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Villeneuve: «Sorprende vedere Hamilton così demoralizzato, e la Ferrari non lo aiuta. Occhio Leclerc, gli anni passano»
Villeneuve: "Leclerc? Non sarà mai campione. La Ferrari non funziona, a Monza niente sorprese"
Villeneuve: «La Ferrari ha avuto stagioni pessime, ma non ce ne accorgevamo perché non c’era Hamilton»
The series of single-seaters with transverse gearboxes continued in 1978 with the Ferrari 312 T3. Carlos Reutemann was team mate of Gilles Villeneuve. The most important development that season was the agreement reached with Michelin for the tyres supp
Così Villeneuve sul binomio Leclerc-Ferrari: "La macchina non sta funzionando: a Monza sono sempre riusciti a estrapolare qualcosa in più, ma questa volta non basterà"
Ferrari, Villeneuve alla guida - A 30 anni dalla scomparsa di Gilles, il figlio Jacques guiderà la rossa 312 T4.
Villeneuve su Hamilton in Ferrari: potrebbe essere "imbattibile per sempre" - L'ex pilota di Formula 1 Jacques Villeneuve ritiene che il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari sia stato giusto.