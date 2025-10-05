La Ferrari di Villeneuve e la 2CV hippie auto da vedere

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre alla mostra Ritorno al Futuro, aperta al pubblico il 1° ottobre con la DeLorean Dmc-12 del celebre film, sono più di 200 le vetture in esposizione al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Qui una selezione di alcuni dei veicoli più significativi, compresa qualche monoposto storica di Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la ferrari di villeneuve e la 2cv hippie auto da vedere

© Gazzetta.it - La Ferrari di Villeneuve e la 2CV hippie, auto da vedere

In questa notizia si parla di: ferrari - villeneuve

Villeneuve: «Sorprende vedere Hamilton così demoralizzato, e la Ferrari non lo aiuta. Occhio Leclerc, gli anni passano»

Villeneuve: "Leclerc? Non sarà mai campione. La Ferrari non funziona, a Monza niente sorprese"

Villeneuve: «La Ferrari ha avuto stagioni pessime, ma non ce ne accorgevamo perché non c’era Hamilton»

Ferrari, Villeneuve alla guida - A 30 anni dalla scomparsa di Gilles, il figlio Jacques guiderà la rossa 312 T4. Come scrive lettera43.it

Villeneuve su Hamilton in Ferrari: potrebbe essere "imbattibile per sempre" - L'ex pilota di Formula 1 Jacques Villeneuve ritiene che il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari sia stato giusto. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Villeneuve 2cv Hippie