Un’altra tappa importante nel cammino della Fermana che oggi alle 15,30 sarà di scena in casa della Jesina, alta squadra impegnata in un inizio di stagione complesso e ferma ad un solo punto in classifica. Gara dalle mille insidie perché proprio i leoncelli domenica scorsa, alla prima con il nuovo allenatore Puddu (dopo una decina di giorni di autogestione in pratica) hanno conquistato un punto in rimonta in casa della Sangiustese con un prestazione convincente. Ed oggi tornerà a disposizione anche il centravanti Tittarelli, dopo due giornate di squalifica. Insieme a Minnozzi una coppia d’attacco da tenere d’occhio con particolare attenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Fermana cerca riscatto a Jesi. Il ds Filipponi: "Momento difficile"

