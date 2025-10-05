La ferita dell' alluvione e la rinascita si chiamava ' Carisport' dal 1985 | il palazzetto dello sport cambia nome dopo 40 anni

Dopo 40 anni sarà difficile abituarsi al cambiamento ma probabilmente col tempo sarà così. Lo storico palazzetto dello sport di Cesena cambia nome, scordatevi il 'Carisport', l'impianto si chiamerà 'Pala Bcc Romagnolo'. La novità non è stata ancora ufficializzata ma è pressoché certa, una notizia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: ferita - alluvione

Alluvione Varazze, 15 anni dopo è una ferita ancora aperta - X Vai su X

Questa mattina, presso il Santuario della Madonna del Soccorso, la nostra comunità si è raccolta per commemorare l’alluvione del 2 ottobre 1993, una ferita che ha segnato profondamente Montelanico e i suoi cittadini. ? Alla presenza del Sindaco Sandro - facebook.com Vai su Facebook

Alluvione: Acquaroli, 'ferita che non potrà mai rimarginarsi' - "Oggi ricorrono tre anni dai quei tragici momenti dell'alluvione del 15 settembre 2022 che ha colpito la Valle del Misa, del Nevola e il comprensorio del Catria. Segnala ansa.it

Alluvione Emilia-Romagna, dopo un anno a Traversara tra zona rossa e voglia di rinascita: «L'ambulatorio ha riaperto e al bar il caffè a prezzo alluvionato» - Era il 19 settembre del 2024 quando l’ultima violenta ondata di maltempo che ha colpito la Romagna nella sua storia più recente provocava le ferite più vivide a questa terra: case sventrate, tetti ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it