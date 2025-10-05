La Fenice 143 abbonati scrivono al teatro | Se resta Venezi non rinnoviamo
La polemica intorno alla nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia continua a far discutere e a dividere. Una lettera circolata tra gli spettatori più assidui dell’ente lirico, inizialmente come avviso di dissenso, si è trasformata in una vera e propria petizione con 143 firme. Tra i sottoscrittori figurano nomi noti come il saggista e cartografo Piero Falchetta, l’ellenista Pietro Cingano, l’economista Carlo Giupponi e l’architetto Domenico Luciani. I firmatari, esprimendo vicinanza alle posizioni dei componenti dell’orchestra, hanno manifestato l’intenzione di interrompere il proprio rapporto con il teatro se la nomina non verrà revocata, ritenendo la direttrice non adeguata al ruolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
