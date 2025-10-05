La famiglia è un fiore da curare

Parsi Quando la cronaca ci porta davanti a una strage familiare come quella di Paupisi, il cuore si stringe e la mente cerca di capire. Un uomo ha ucciso la moglie, il figlio adolescente, ridotto in fin di vita la figlia. Una pietra, arma primordiale, scelta per distruggere ciò che avrebbe dovuto custodire: la famiglia, i legami, la vita. Non è solo un fatto di sangue. È la rappresentazione tragica di un fallimento collettivo: della cultura, dell’educazione, delle reti di protezione. Ogni volta che un uomo colpisce, pensando di possedere, vediamo quanto ancora sia fragile la costruzione di un amore autentico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

