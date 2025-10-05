La famiglia del Ginesio Fest saluta Girone | La sua luce non si spegnerà

È con il cuore colmo di una tristezza profonda e inaspettata che l’intera famiglia del Ginesio Fest – dalla fondatrice Isabella Parrucci al direttore artistico Leonardo Lidi, dal sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco e dal comitato organizzativo a tutti gli amici di San Ginesio – si unisce al dolore per la perdita del grande attore Remo Girone (nella foto), nostro amatissimo presidente di giuria del Premio San Ginesio All’Arte dell’Attore. Questo il messaggio del Ginesio Fest alla notizia della scomparsa del maestro. "Non era solo un artista autorevole, un nome eccellente del teatro e del cinema italiano, noto e stimato a livello internazionale – aggiunge lo staff –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

