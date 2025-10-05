FIRENZE I blocchi ferroviari di giovedì sera e soprattutto di venerdì, nel corso della manifestazioni Pro Pal e di sostegno alla spedizione della flotilla, sono l’oggetto delle indagini avviate dalla digos. Un lavoro che si concentrerà soprattutto sulle telecamere, anche se gli autori dei blocchi avevano i volti travisati. L’episodio potenzialmente più pericoloso è quello che si è registrato nella mattinata di venerdì, nel corso del corteo diretto a Campo di Marte. All’altezza del cavalcavia delle Cure, una decina di persone si sono staccate dalla pancia del corteo, hanno scavalcato le recinzioni e invaso i binari, piazzando sopra le rotaie transenne e materiali da cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La due giorni di proteste. Blocco dei treni e scontri. Indagini sugli incappucciati