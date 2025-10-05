La domenica nera dei motociclisti | sette incidenti con feriti sulle strade lecchesi

Leccotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenicanera” per i motociclisti sulle strade lecchesi. Complice la bella giornata, nonostante il forte vento che ha spirato, moltissimi centauri si sono messi in movimento. Purtroppo sono fioccati gli incidenti, ben sette, agevolati dagli intensi flussi di traffico festivo.Gli incidenti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: domenica - nera

Domenica nera sulle strade del Comasco per moto e bici: 7 incidenti in poche ore, grave un 12enne

Domenica nera sulla SS36: traffico alle stelle, morto il ciclista Giorgio Zanchin

Ferrari, la domenica nera non ha fine: Hamilton penalizzato di 5 posizioni in griglia a Monza

Cerca Video su questo argomento: Domenica Nera Motociclisti Sette