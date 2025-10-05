La disfatta del Pnrr è la crescita zero

Lastampa.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) che delinea il quadro macroeconomico dell’Italia. Si è data molta enfasi al fatto che, già a partire. 🔗 Leggi su Lastampa.it

la disfatta del pnrr 232 la crescita zero

© Lastampa.it - La disfatta del Pnrr è la crescita zero

In questa notizia si parla di: disfatta - pnrr

Il Centro traino per il Pil. E il Lazio &#232; la Regione con la crescita maggiore. La spinta data dal Pnrr - Bollato nel 2023 come un grande malato del Paese con uno striminzito +0,4 per cento, il Centro ha registrato nel 2024 un forte balzo del Pil (+1,2 per cento). Segnala ilmessaggero.it

Effetto Giubileo e Pnrr, Roma traina la crescita delle imprese in Italia - In una fase economica che dire incerta &#232; un eufemismo (vedasi i dazi di Trump), i fondi europei e l’anno giubilare hanno permesso alle imprese di ... romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Disfatta Pnrr 232 Crescita