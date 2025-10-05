La disabilità e l’urgenza di spazi in cui stare incontrarsi e operare

Lecceprima.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce, 15 ottobre 2025 – Sala Teatrino Convitto Palmieri, ore 18:30Il Festival Occhi per vederli giunge alla sua quinta giornata con un appuntamento dedicato alla disabilità e all’inclusione sociale. Protagonista della serata sarà il prof. Serafino Corti, figura di spicco a livello nazionale e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disabilit - urgenza

Cerca Video su questo argomento: Disabilit224 L8217urgenza Spazi Cui