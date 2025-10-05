La Destra punta su Cirielli per la sfida alla elezioni Regionali contro Fico

Cilentoreporter.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tavolo nazionale del centrodestra sembra finalmente aver trovato un'intesa per le prossime elezioni regionali in Campania, con la candidatura di Edmondo Cirielli come punto focale della discussione. Secondo quanto riferito, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

la destra punta su cirielli per la sfida alla elezioni regionali contro fico

© Cilentoreporter.it - La Destra punta su Cirielli per la sfida alla elezioni Regionali contro Fico

In questa notizia si parla di: destra - punta

Weah verso il Marsiglia, a destra c'è Clauss. Tudor punta il terzino del Nizza

Occhiuto si sposta a destra. Tridico punta sulle reti sociali

destra punta cirielli sfidaCampania, la destra in tilt con il diktat di FI a Cirielli: “Prima lasci il ministero” - Pesa il veto dei forzisti sull’uomo schierato da FdI per la sfida a Fico ... Scrive repubblica.it

destra punta cirielli sfidaRegionali Campania, a Salerno tutti gli uomini di Cirielli per la corsa alle elezioni - La probabile candidatura del viceministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Destra Punta Cirielli Sfida