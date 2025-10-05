La Democrazia Cristiana | Sicurezza e accoglienza non sono slogan Chiesto un tavolo urgente con le forze dell’ordine
“La sicurezza urbana e l’integrazione sociale non possono diventare bandiere da sventolare in campagna elettorale o argomenti da prima pagina quando fa comodo. Sono problemi veri, che riguardano ogni cittadino e che vanno affrontati con serietà, responsabilità e rispetto per le istituzioni”. Lo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
La Democrazia Cristiana sceglie Ribera: dal 3 al 5 ottobre torna la Festa dell’amicizia
Alluvione di Traversara, la Democrazia Cristiana: "Tragedia annunciata, responsabilità da accertare"
Elezioni regionali. Democrazia Cristiana a Caserta punta su Gadola
