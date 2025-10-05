Per la seconda volta dall’inizio del pontificato, nel suo discorso ai partecipanti all’incontro “Refugees & Migrants in Our Common Home”, Papa Leone XIV ha parlato di “globalizzazione dell’impotenza”, come evoluzione di quella dell’“indifferenza” denunciata dal suo predecessore. Con quest’espressione ha inteso far riferimento ad un’esperienza sempre più comune nella vita quotidiana: “Davanti all’ingiustizia e al dolore innocente siamo più consapevoli, ma rischiamo di stare fermi, silenziosi e tristi, vinti dalla sensazione che non ci sia niente da fare”. Nel suo primo intervento, tenuto in occasione della presentazione della candidatura del progetto “Gesti dell’accoglienza” alla lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, aveva argomentato che essa è “figlia di una menzogna: che la storia sia sempre andata così, che la storia sia scritta dai vincitori”. 🔗 Leggi su Formiche.net

La cultura della riconciliazione riguarda tutti. Nicotri legge Papa Leone