La cultura della riconciliazione riguarda tutti Nicotri legge Papa Leone
Per la seconda volta dall’inizio del pontificato, nel suo discorso ai partecipanti all’incontro “Refugees & Migrants in Our Common Home”, Papa Leone XIV ha parlato di “globalizzazione dell’impotenza”, come evoluzione di quella dell’“indifferenza” denunciata dal suo predecessore. Con quest’espressione ha inteso far riferimento ad un’esperienza sempre più comune nella vita quotidiana: “Davanti all’ingiustizia e al dolore innocente siamo più consapevoli, ma rischiamo di stare fermi, silenziosi e tristi, vinti dalla sensazione che non ci sia niente da fare”. Nel suo primo intervento, tenuto in occasione della presentazione della candidatura del progetto “Gesti dell’accoglienza” alla lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, aveva argomentato che essa è “figlia di una menzogna: che la storia sia sempre andata così, che la storia sia scritta dai vincitori”. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: cultura - riconciliazione
Papa Lone XIV «Così come Francesco ha promosso la cultura dell’incontro per contrastare l’indifferenza – ha ribadito il Pontefice – oggi siamo chiamati a reagire all’impotenza con una cultura della riconciliazione». #ilcefalino #PapaLeoneXIV - facebook.com Vai su Facebook
#LeoneXIV riceve i partecipanti alla Conferenza “#Rifugiati e #migranti nella nostra casa comune” e invoca un'azione dinanzi all'emergenza di oltre 100 milioni di persone colpite dal fenomeno migratorio. Promuovere “una cultura di riconciliazione” - X Vai su X
Leone XIV: “trovare soluzioni per promuovere una cultura dell’incontro, della riconciliazione e della solidarietà fraterna a beneficio di tutti” - “I migranti e i rifugiati possono essere testimoni privilegiati di speranza attraverso la loro resilienza e fiducia in Dio”. Come scrive agensir.it