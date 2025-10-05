La crisi sanitaria del Bangladesh | ospedali stracolmi e Paese in ginocchio

Allarme rosso in Bangladesh. L’aumento dei casi di dengue e chikungunya sta mettendo a dura prova gli ospedali del Paese asiatico, l’ultimo ad essere colpito da epidemie sempre più intense e sovrapposte di queste due malattie. Secondo il Directorate General of Health Services, un’importante agenzia governativa che opera sotto il Ministero della Salute e del Welfare Familiare locale, quest’anno il Bangladesh ha registrato oltre 33.800 casi di dengue e 132 decessi, compresi 1.500 ricoveri ospedalieri, solo nella prima settimana di settembre. Allo stesso tempo è in corso un ritorno della chikungunya. 🔗 Leggi su It.insideover.com

