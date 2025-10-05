La crisi sanitaria del Bangladesh | ospedali stracolmi e Paese in ginocchio
Allarme rosso in Bangladesh. L’aumento dei casi di dengue e chikungunya sta mettendo a dura prova gli ospedali del Paese asiatico, l’ultimo ad essere colpito da epidemie sempre più intense e sovrapposte di queste due malattie. Secondo il Directorate General of Health Services, un’importante agenzia governativa che opera sotto il Ministero della Salute e del Welfare Familiare locale, quest’anno il Bangladesh ha registrato oltre 33.800 casi di dengue e 132 decessi, compresi 1.500 ricoveri ospedalieri, solo nella prima settimana di settembre. Allo stesso tempo è in corso un ritorno della chikungunya. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: crisi - sanitaria
Crisi sanitaria choc di jasmine pineda svelata
Lettera aperta dell’Oms, la crisi climatica è un’emergenza sanitaria in Europa
Ep. 646 – Due neonati prematuri morti all’ospedale di Bolzano, ipotesi infezione batterica – La crisi climatica è un’emergenza sanitaria
UNITÀ DI CRISI SANITARIA: LA BASILICATA A RISCHIO EMERGENZA ? Il diritto alla salute in Basilicata non può restare un principio sulla carta. Da mesi la situazione dei servizi sanitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale è precipitata: liste d’att - facebook.com Vai su Facebook
Nell'Est della #RDC la crisi sanitaria si unisce a quella nutrizionale per i bambini sotto i 5 anni. COOPI interviene per rispondere all'emergenza insieme a #Unicef, proseguendo il suo impegno contro la malnutrizione nel Paese. https://coopi.org/it/kwango-rdc- - X Vai su X
Dalla guerra alle pandemie, l'Europa si prepara. Cardiologi al lavoro su un progetto per la tenuta del sistema sanitario - Aggiornati i piani di emergenza 'Resil Card' per affrontare crisi su larga scala, il punto al Congresso Gise di Milano. Secondo msn.com
Crisi climatica e ospedali: l’Italia ancora senza un piano dedicato alle strutture sanitarie - l’allarme lanciato dal paziente torinese su La Stampa (2 luglio 2025, Cronaca di Torino), che descrive le notti in reparto come un “incubo” a 32°C, non è un caso isolato, ma l’ennesimo drammatico ... Si legge su quotidianosanita.it