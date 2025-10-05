La Coppa degli Assi va a una donna | vince la quarantesima edizione una studentessa barese di 22 anni

Aurora Guaragno – 22 anni di Bari, studentessa di Farmacia – ha vinto la 40° edizione della Coppa degli Assi primeggiando nel Grand Prix-Fei Longines Ranking Gruppo C, Premio Regione Siciliana (organizzatore della manifestazione con il Comune di Palermo ed il supporto tecnico di Fieracavalli).

