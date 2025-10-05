La Consar gioca d’anticipo

Anticipo di campionato per la Consar che al PalaCosta ha ospitato – in un allenamento congiunto – l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, allenata da Daniele Moretti, avversaria dei ravennati nella prima giornata del torneo di A2, il 19 ottobre. I bizantini si sono imposti 3-1 (25-19, 23-25, 25-17, 25-15) dominando letteralmente gli ultimi due set, vinti con un nettissimo divario. In avvio, il tecnico Valentini si è affidato alle diagonali Valchinov-Zlatanov, Baartolucci-Canella e Russo-Giacomini con Goi, come di consueto, libero. L’impatto della gara è stato tutto a favore della Consar che si è portata a condurre subito 8-4, per poi salire 16-9 e 21-14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

