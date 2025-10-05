La comunità del festival Arriva dalle città toscane il grosso dei partecipanti

Pianeta Terra Festival è giunto alla sua ultima giornata di questa quarta edizione. Il Festival, ideato come un laboratorio collettivo di pensiero, propone di affrontare l’incertezza non come una minaccia, ma come un terreno fertile per la conoscenza e la rinascita. Scienziati, filosofi, economisti, psicoanalisti, scrittori, artisti e attivisti offrono al pubblico una pluralità di sguardi su queste tematiche, trasformando Lucca in un palcoscenico di riflessione e confronto. L’obiettivo è costruire una visione collettiva in grado di comprendere le fratture del presente immaginando i futuri possibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

