La Civitanovese ospita l’Urbania Mercanti | Caccia al primo successo

"I biancorossi sono una squadra con obiettivi e giocatori importanti, ma noi dovremo fare la partita dall’inizio alla fine per recuperare i punti persi". È il diktat di Andrea Mercanti, tecnico della Civitanovese, parlando della sfida in programma oggi contro l’Urbania (15.30 al Polisportivo). "La squadra pesarese – aggiunge l’allenatore – vanta diversi interpreti di rilievo come Kalombo, Dal Compare e Triana. Dovremo essere bravi a non farli giocare e a condurre la gara". Il trainer esprime parole di stima nei confronti di Antonio Ceccarini, l’allenatore degli avversari: "un grande esperto di questa categoria – lo definisce –, che ha anche disputato serie superiori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

