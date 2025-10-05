La Civitanovese ospita l’Urbania Mercanti | Caccia al primo successo
"I biancorossi sono una squadra con obiettivi e giocatori importanti, ma noi dovremo fare la partita dall’inizio alla fine per recuperare i punti persi". È il diktat di Andrea Mercanti, tecnico della Civitanovese, parlando della sfida in programma oggi contro l’Urbania (15.30 al Polisportivo). "La squadra pesarese – aggiunge l’allenatore – vanta diversi interpreti di rilievo come Kalombo, Dal Compare e Triana. Dovremo essere bravi a non farli giocare e a condurre la gara". Il trainer esprime parole di stima nei confronti di Antonio Ceccarini, l’allenatore degli avversari: "un grande esperto di questa categoria – lo definisce –, che ha anche disputato serie superiori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: civitanovese - ospita
Il consigliere civitanovese di Fratelli d'Italia quasi raddoppia i consensi di cinque anni fa: " , " - facebook.com Vai su Facebook
La Civitanovese ospita l’Urbania. Mercanti: "Caccia al primo successo" - "I biancorossi sono una squadra con obiettivi e giocatori importanti, ma noi dovremo fare la partita dall’inizio alla fine ... Secondo sport.quotidiano.net
Civitanovese tra amichevoli e un occhio al mercato - Dopo aver osservato tre giorni di riposo per via della pausa di Ferragosto, la squadra del tecnico Andrea Mercanti (foto) tornerà a ... Da ilrestodelcarlino.it