La Cassia croce e delizia senese Tra cantieri e paesaggi mozzafiato

La strada è lunga, ottanta chilometri di curve. Da Siena ad Abbadia San Salvatore, un viaggio dove il tempo è una variabile indipendente. Sai quando parti ma non quando arrivi. La qual cosa è ininfluente per i turisti che vogliono gustare ogni minimo dettaglio della Toscana più vera, ma impattante, e molto anche, sulla pianificazione di giornate di lavoro. Un viaggio tra le bellezze, sia chiaro, perché quella strada sinuosa che attraversa la Val d’Orcia mozza il fiato a chi ha tempo per fermarsi a fare uno scatto al Poggio Covili dove quel filare di cipressi termina in un agriturismo in perfetto stile toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Cassia, croce e delizia senese. Tra cantieri e paesaggi mozzafiato

