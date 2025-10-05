La Casertana spreca poi resta in 10 e il Casarano passa al Pinto
La Casertana spreca, il Casarano passa al Pinto. Finisce con un rotondo 0-3 il match tra i falchetti di mister Coppitelli e la formazione pugliese.Nella prima frazione di gioco è la Casertana ad avere le migliori occasioni. Pronti, via: è Casarotto ad avere tra i piedi la palla per il vantaggio. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: casertana - spreca
Telesveva. . SERIE C | CASERTANA-POTENZA 3-2 #casertana #potenza #sport - facebook.com Vai su Facebook
La Casertana spreca, poi resta in 10 e il Casarano passa al Pinto - 3 il match tra i falchetti di mister Coppitelli e la formazione pugliese. Secondo casertanews.it